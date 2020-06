VIDEO Deddy Corbuzier Blak-blakan soal Hubungannya dengan Sabrina Chairunnisa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembawa acara Deddy Corbuzier blak-blakkan bicara tentang hubungannya dengan sang kekasih, Sabrina Chairunnisa, kepada Andre Taulany.

Dalam vlog di kanal YouTube Andre yang dikutip Kompas.com, Rabu (3/6/2020), Deddy mengaku dia sangat serius menjalani hubungannya dengan Sabrina.

"Gue udah jomblo lama, tapi kan gue juga serius sama cewek gue ini. Tapi kan memang, ini kalau mau jujur aja kena pandemi tuh, tadinya merencanakan banyak hal," kata Deddy.

Deddy menuturkan, dia dan Sabrina sudah membahas rencana-rencana yang akan mereka lakukan di masa depan.

"Gue serius sama cewek gue, kami udah mikir ke depannya bagaimana, kami ngobrol terus perbedaan yang kita punya. Supaya nikah beneran menikah, tidak menyesal," tutur Deddy.

Pernah mengalami perceraian membuat Deddy semakin berhati-hati saat ingin membangun sebuah rumah tangga yang baru.

"Karena gue pernah mengalami kegagalan pernikahan. Gue tidak menyesal, tapi artinya gue belajar dari pernikahaan sebelumnya," ucap Deddy.

"Bukan i love you, you love me, lets get married, pernikahan itu we gonna be stay forever until we get old. Sampai gue tua apakah iya lu bisa ngadepin gue begitu sebaliknya," lanjutnya.

Kata Deddy, dia tentu akan menikah ketika dia dan sabrina sudah merasa siap.

"Dan gue sama cewek gue udah ngomongin itu dan she is very nice, makanya kita ngobrol dan mempersiapkan juga, sampai kita siap, we do it. Siapa sih yang tidak mau menikah," tambah Deddy.

Artikel ini telah tayang di Tribunlampung.co.id

Videografer Tribunlampung/Bambang Irawan