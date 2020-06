Download Film Arrival Sub Indo, Streaming Film Amy Adams dan Jeremy Renner

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Arrival dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Arrival di ponsel.

Para pemain film Arrival di antaranya Amy Adams dan Jeremy Renner.

Bagaimana sinopsis film Arrival?

Film Arrival merupakam fiksi ilmiah ini dibintangi oleh Amy Adams, Jeremy Renner, dan Forest Whitaker.

• Nonton Film Michael Jackson: Searching For Neverland (Sub Indo), Download Film Navi

• Nonton Film Wolves at the Door (Sub Indo), Download Film Katie Cassidy

• Chord Gitar Lagu Pengganti Cinta Sejati MP3 MOZA dan Lirik Lagu Pengganti Cinta Sejati

• Chord Gitar Lagu Kamu MP3 Armand Maulana dan Lirik Lagu Kamu

Digarap dengan arahan sutradara Denis Villeneuve, naskah film Arrival ditulis oleh Eric Heisserer.

Film berdurasi 116 menit ini berhasil memenangkan Piala Oscar tahun 2017 dan mendapatkan banyak penghargaan film lainnya.

Di bawah naungan studio 21 Laps Entertainment, film Arrival rilis di Indonesia pada 4 Januari 2017.

Denis Villeneuve memang dikenal dengan sutradara yang gemar mengangkat tema besar.

Film ini terinspirasi oleh sebuah cerita pendek karya Ted Chiang berjudul The Story of Your Life.