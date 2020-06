VIDEO Cita Citata Rayakan 1 Tahun Anniversary dengan Makan Malam Romantis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Cita Citata unggah postingan romantis dengan pasangannya saat tengah makan malam.

Pelantun lagu Goyang Dumang ini nampaknya tengah merayakan satu tahun berpacaran dengan tunangannya pria asal Belanda, Roy Geurts.

"During the pandemi we get the opportunity to become even more closer to each other (dia sering ke rumah karna ngga ke kantor )," tulis Cita Citata di Instagram.

Cita-Cita mengatakan bersyukur karena dirinya mempersembahkan makanan sendiri untuk tunangannya di hari satu tahun Anniversary hubungan mereka.

Ya, Cita Citata bersyukur bisa masak dan bisa memberikan masakan hasil buatannya sendiri ke sang tunangan.

Dalam balutan baju berwarna biru, keduanya nampak tampil romantis dengan mengadakan makan malam berdua di tengah masa pandemi ini.

"Bersyukur hari ini satu tahun bersamanya .. bersyukur lagi baru sadar ternyata aku bisa masak #mybestfriendforlife," tulis Cita Citata.

Cita Citata dikabarkan akan menikah pada tahun ini. Namun ditengah mewabahnya wabah Korona membuat keduanya mengurungkan niatan tersebut.

Kedekatannya dengan pria asal Belanda bernama Roy Geurts telah terjalin lama dan nampaknya berjalan serius sehingga mereka mantap ingin menikah ditahun ini.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive

Videografer Tribunlampung/Rio Angga Saputra