VIDEO Jeje Akui Sudah 'Pisah Ranjang' dengan Syahnaz karena Tidak Setuju Pindah ke Rumah Rp 6 M

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Jeje Govinda mengaku sudah pisah ranjang dengan Syahnaz Sadiqah.

Apalagi, Syahnaz Sadiqah merengek kepada Jeje Govinda untuk segera pindah rumah ke rumah baru Rp 6 M bersama anak kembar mereka, Zayn Zunaira.

Soal pisah ranjang ini, Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah mengakuinya secara blak-blakan kepada Feni Rose.

Sontak Feni Rose pun sedikit kaget dengan pengakuan pasangan muda ini.

Tak hanya itu, Jeje Govinda pun membongkar bahwa sebenarnya ia keberatan dengan keinginan Syahnaz Sadiqah soal pindah rumah.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Youtube Trans TV official acara Rumpi, Rabu (10/9/2020), Feni Rose mencecar Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda soal keinginan pindah ke rumah baru.

"Syahnaz, fitnah atau fakta, salah satu alasan kamu ingin pindah rumah, karena rumah kamu sudah kayak kapal pecah dengan adanya 2 anak di rumah,

plus 2 baby sitter, plus mbak-mbak di rumah, plus barang-barangnya, plus stroller plus semua-muanya, fitnah atau fakta?" tanya Feni Rose.

Ditanya seperti itu, Syahnaz Sadiqah pun menjawab fakta.

Lantas, Feni Rose pun penasaran dengan tidur Syahnaz Sadiqah dan snag suami Jeje Govinda, apakah masih dalam satu ranjang atau tidak.