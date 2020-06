Download Lagu MP3 Sean Paul Full Album 15 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Sean Paul, berikut cara unduh lagu MP3 Sean Paul atau download lagu MP3 Sean Paul full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, video klip 15 lagu nonstop Sean Paul di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Sean Paul full album 2020 dalam artikel ini.

Sean Paul Ryan Francis Henriques atau yang lebih dikenal sebagai Sean Paul merupakan adalah seorang penyanyi hip hop dan produser rekaman asal Jamaika.

Sean Paul lahir di Kingston, Jamaica pada 9 January 1973.

Ia telah mengluncrukan sejumlah single hits seperti “Get Busy" dan "Temperature", di mana kedua lagu tersebut berhasil menduduki puncak tangga lagu di Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, sebagian besar album Sean Paul berhasil dinominasikan dalam Album Reggae Terbaik Grammy,salah satunya yakni lagu Dutty Rock yang menyabet penghargaan di ajang tersebut.

Selain itu, Sean Paul juga telah melakukan kolaborasi bersama sejumah penyanyi internasional seperti pada single "Baby Boy" oleh Beyoncé, "What About Us" oleh The Saturday, "Rockabye" oleh Clean Bandit, dan "Cheap Thrills" oleh Sia dll.

