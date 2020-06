VIDEO Penampilan Baru Lisa BLACKPINK Curi Perhatian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan terbaru Lisa BLACKPINK dalam teaser foto How You Like That mencuri perhatian. Member girlband itu tampil bertindik dan rambut pendek.

Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK selalu menarik perhatian.

Setelah sempat vakum selama beberapa waktu ke belakang, kini BLACKPINK siap menyambut para penggemar dengan single barunya.

Jelang comeback, BLACKPINK memang senang memberi kejutan untuk para penggemar.

Tanggal perilisan single How You Like That pun telah terkuak pada 26 Juni 2020 mendatang.

Seolah ingin selalu membuat para penggemarnya penasaran, kini YG Entertainment merilis teaser foto terbaru melalui laman Instagram BLACKPINK.

Penampilan para member BLACKPINK dalam teaser foto kedua ini pun nampak berbeda.

Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie nampak makin cantik mengenakan kostum dan make up bertema gelap.

Rose dengan rambut berwarna dark grey dikuncir dua, Jennie yang tampil makin cantik, Jisoo dengan rambut pirang digerai.