Pengendara Mobil Beli Burung di Pinggir Jalan, Langsung Dilepaskan di Depan Penjualnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang pria pengendara mobil membeli burung yang dijajakan di pinggir jalan. Pria tersebut kemudian melepaskan burung yang dibelinya.

Pengendara mobil sengaja membeli burung dari penjual untuk kemudian dilepaskan.

Beredar video seorang pria membeli burung lalu dilepaskan di depan penjualnya.

Video pengendara mobil beli burung untuk kemudian dilepaskan itu viral di Twitter.

Video itu diunggah salah satunya di akun Twitter JR @jamster83

Pegiat media sosial itu melampirkan narasi," This man is buying the birds to set them free."

• John Kei Kembali Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Kasus Penembakan di Green Lake City

• Daftar YouTuber Terkaya di Indonesia, Baim Wong Kalahkan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar

• Nella Kharisma dan Dory Harsa Tak Malu Lagi Pamer Kemesraan

Diperlihatkan video seorang pria bertubuh gempal sedang duduk di kabin kemudi mobil.

Dia tampak sedang bertransaksi dengan penjual burung.

Si penjual pun seorang pria mengenakan masker.

Satu persatu burung diambil dari dalam sangkar, diserahkan ke si pembeli.