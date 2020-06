IMA Lampung Jalin Kerjasama dengan UIN Raden Intan, Tularkan Entrepreneurship ke Mahasiswa

ISTIMEWA

Indonesia Marketing Association (IMA) Lampung menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/6/2020). VP Academic and Certification IMA Lampung Vio Dian Septiana mengatakan Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan realisasi program IMA Mengajar dari IMA Lampung melalui divisi Academic and Certification.