VIDEO Viral Wanita Lamar Kerja Pakai Video TikTok sambil Joget

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video seorang perempuan yang membuat resume untuk melamar kerja menggunakan video TikTok viral di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan itu tampak tampil dengan tarian yang energik sembari menunjuk tulisan-tulisan perkenalan dirinya.

Hingga Jumat (26/6/2020) pagi, video tersebut telah ditayangkan lebih dari 106 ribu kali dan disukai lebih dari 6 ribu orang dalam unggahan akun TikTok @ardswr.

Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, pengunggah bernama lengkap Ardha Suari itu mengaku videonya tersebut memang ia gunakan untuk melamar kerja.

Perempuan yang tinggal di Bali itu mengungkapkan perusahaan yang ia lamar memintanya untuk membuat video TikTok yang mampu meyakinkan perusahaan untuk memilihnya.

Dari situlah, Ardha mengatakan, ia mulai terpikir untuk membuat video yang menjelaskan mengenai dirinya dengan cara yang lebih menarik.

"Benar, jadi aku dapat email tahap lanjutan dari proses seleksi sebuah perusahaan waktu itu."

"Nah, sebenarnya cuma disuruh bikin video TikTok tentang 'why we should choose you'," ungkap Ardha pada Tribunnews.com, Rabu (24/5/2020) sore.

Namun, Ardha mengaku sempat ragu-ragu saat akan membuat video perkenalan untuk perusahaan yang ia lamar dengan konsep video TikTok pada umumnya.