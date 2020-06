VIDEO Harga Sepeda Luna Maya Bikin Sport Jantung, Warganet: Seharga Kebun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pandemi corona seperti saat ini membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Apalagi pemerintah giat menyosialisasikan untuk mengindari kerumunan dan menjauhi tempat-tempat umum.

Hal itu membuat orang mulai mengalihkan diri hingga tercipta tren baru, yakni bersepeda.

Ya, bersepeda saat ini tengah banyak digemari masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Sejumlah artis juga turut mengalihkan olahraga yang biasa lakukan di gym menjadi berkeliling dengan sepeda.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Salah satunya ialah artis cantik mantan kekasih Ariel Noah, Luna Maya.

Pasca kembali dari Bali, Luna lantas menerima ajakan teman-temannya untuk bersepeda bersama.

Hal ini diketahui dari unggahan Luna Maya di akun instagramnya.

"Suka sekali dengan sesuatu yang baru, hari ini pertama kali coba #roadbike dan berhasik di racuni @sigiwamala @tabbysumendap. Thank you for today girls, was fun and inspiring," tulis Luna dalam unggahannya.