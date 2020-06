Download Film Cloudy With a Chance of Meatballs 2 Sub Indo, Nonton Bill Hader dan Anna Faris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Cloudy With a Chance of Meatballs 2 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Cloudy With a Chance of Meatballs 2 di ponsel (HP).

Para pemain film Cloudy With a Chance of Meatballs 2 di antaranya Bill Hader dan Anna Faris.

Bagaimana sinopsis film Cloudy With a Chance of Meatballs 2?

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 adalah film animasi komedi tahun 2013 Amerika Serikat, yang diproduksi oleh Columbia Pictures dan Sony Pictures Animation, kerja animasi oleh Sony Pictures Imageworks, dan didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing.

Film Cloudy with a Chance of Meatballs 2 merupakan sekuel dari film Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), dengan film ini disutradarai oleh Cody Cameron dan Kris Pearn dengan Phil Lord dan Christopher Miller.

Pengisi suara pada film Cloudy with a Chance of Meatballs 2 yakni Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Andy Samberg, Neil Patrick Harris, Benjamin Bratt dan Will Forte.

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 bercerita tentang Flint Lockwood dan teman-temannya kembali ke Chewandswallow untuk menyelamatkan dunia setelah FLDSMDFR akan hancur kembali.

Kali ini, menghasilkan hewan makanan yang bergerak dan berjalan seperti makhluk hidup.

Film Cloudy with a Chance of Meatballs 2 dirilis di Amerika Serikat pada 27 September 2013, dan meraup lebih dari 274 juta dollar Amerika Serikat di seluruh dunia, dibandingkan dengan anggaran produksi hanya 78 juta dollar Amerika Serikat.