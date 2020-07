BREAKING NEWS 7 Kendaraan Laka Beruntun di Jalinbar Gisting, Drump Truk sampai Randis Tanggamus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Tujuh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan lintas barat ruas Pekon Kutodalom, Kecamatan Gisting.

Beruntung dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, korban umumnya hanya luka ringan dan langsung dievakuasi.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan di antaranya truk Mitsubishi jenis dump truk nopol B 9655 UYX, lalu Toyota Innova nopol B 2687 RL, Daihatsu Grand Max nopol BE 1626 YA, Toyota Rush nopol BE 1076 VZ, Toyota Avanza nopol BE 2273 VB, Mitsubishi L300 nopol 9806 VC, dan sebuah angkot warna abu-abu.

Kerusakan terparah pada Toyota Avanza yang berwarna biru.

Bagian depan dan belakang hancur dan ringsek serta bagian body mobil hampir seluruhnya terkelupas.

Lalu Toyota Innova yang berwarna abu-abu yang bagian depannya hancur, termasuk roda-roda depan lepas.

Dan Mitsubishi L300 yang bagian depan dan samping penyok.

Sedangkan kendaraan lainnya hampir mengalami kerusakan yang sama dari mulai kaca-kaca yang pecah, penyok pada body kendaraan dan roda-roda yang patah as.

Di antara semua kendaraan ada satu kendaraan dinas Pemkab Tanggamus yakni Toyota Rush yang berwarna putih.

Dari kerusakan memang tidak terlalu parah tapi nyaris tertimpa truk.