Via Vallen Luncurkan Lagu Baru Usai Mobilnya Dibakar, How You Like That versi Koplo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah mobil Alphard miliknya dibakar, Via Vallen meluncurkan lagu cover terbaru How You Like That dari BlackPink.

Via Vallen mangatakan, lagu dan video klip How You Like That dibuat di garasi mobil Alphard sebelum dibakar pria yang mengaku penggemar beratnya.

Lagu How You Like That milik Blackpink dicover Via Vallen dengan iringan musik dangdut koplo.

Penyanyi dangdut Via Vallen merilis video klip lagu cover terbarunya, How You Like That yang sebelumnya dipopulerkan Blackpink.

Perilisan lagu ini bertepatan beberapa hari setelah mobil mewah Alphard Via Vallen dibakar orang, Selasa (30/6/2020) dini hari lalu.

Dalam video,tampak api menyala cukup besar membakar mobil yang diparkir tepat di depan rumah Via Vallen tersebut.

• Kabar Sedih Bagi Penggemar Tukang Ojek Pengkolan, Sutradara Ungkap Nasib Tisna dan Istri

• Via Vallen Buka Suara saat Pembakaran Mobilnya Dituduh Settingan

• Nikita Mirzani Ungkap Sosok di Balik Hacker yang Meretas Instagramnya

Mobil pedangdut Via Vallen saat terbakar di depan rumahnya, pada Selasa (30/6/2020) dini hari. (Instagram @viavallen) (kolase/instagram)

Mobil pemadam kebakaran beberapa saat kemudian tiba untuk memadamkan api.

Adapun Pije (41) pria asal Medan, ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden pembakaran mobil Toyota Alphard milik artis Via Vallen.

Penetapan tersangka ini didasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan terhadap beberapa saksi, rekaman CCTV, dan keterangan Pije sendiri.

Via Vallen sempat merekam kondisi mobilnya setelah api dipastikan padam.

Tampak mobil itu dalam kondisi mengenaskan.