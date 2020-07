VIDEO Pascacerai dengan Laudya Cynthia Bella, Engku Emran Berubah Drastis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Engku Emran akhirnya menghapus sejumlah foto mantan istrinya, Laudya Cynthia Bella, yang sebelumnya sempat menghiasi galeri Instagramnya.

Setelah keduanya resmi bercerai, Emran terlihat sempat membiarkan foto-foto tersebut tetap terpajang di Instagramnya.

Bahkan Emran pun sempat berganti nama akun.

Bahkan pada keterangan akunnya, ia menyebut, bahwa akun tersebut kini tak lagi dikelola olehnya.

Emran menuliskan jika akun tersebut kini dikelola oleh admin.

Duda dengan satu anak bernama Engku Aleesya ini menuliskan kalimat motivasi pada unggahan terakhirnya.

You don't need a reason to help people

Tak kisah cari alasan dapat tolong sesama

