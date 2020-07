VIDEO Idap Autoimun, Berat Badan Puteri Indonesia Qory Sandioriva Naik 50 Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Puteri Indonesia 2009, Qory Sandioriva rupanya pernah memiliki berat badan mencapai 110 kg.

Hal tersebut lantaran dirinya menderita autoimun.

Peristiwa tersebut terjadi 6 tahun silam pada tahun 2014.

"This is me on 2014.. 6 years ago..Dengan berat badan 110 kg.

Setelah melahirkan dan komplikasi dengan penyakit autoimun sehingga berat badan ku naik hingga lebih dari 50 kg

Hehehe 6 tahun perjuangan ku untuk bisa mengembalikan kesehatan, kebugaran, tubuh yang langsing dan kulit yang sehat," tulis Qory Sandioriva di laman Instagramnya, Jumat (24/7/2020).

Qory membeberkan, auto imun yang ia derita adalah SLE Lupus dan Sjogren Syndrome.

Ia pun menceritakan ciri-ciri awal penyakitnya.

"sakit kepala, badan kulit perih, tiba2 suka pingsan, tulang dan saraf ngilu jika di pegang," lanjut Qory Sandioriva.