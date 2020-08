Artis Aura Kasih Unggah Foto Dililit Ular, Netizen Ngeri 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aura Kasih baru-baru ini pamer foto-foto dililit ular.

Sedikitnya ada tiga foto bersama ular yang dibagikan Aura kasih dalam akun instagramnya.

Ketika salah satu netizen menduga sebagai foto editan atau fotoshop.

Aura langsung menimpali bahwa itu foto ular sungguhan.

rafafgil: This is Photoshop right?!? Really scary

aurakasih @rafafgil: nooo!! its a real snake

Aura Kasih bersama seokor ular piton. Ia pastikan ular itu asli bukan foto hasil editan seperti diragukan salah seorang followernya. (Instagram @aurakasih)

Siapa sih yang tak kenal dengan penyanyi cantik Aura Kasih?

Ya, Aura kasih merupakan salah satu artis yang identik dengan penampilannya yang seksi.

Wanita berusia 33 tahun itu berhasil menuai perhatian publik terkait foto-fotonya di media sosial pribadinya.

Seperti yang diketahui, Aura Kasih memang menyenangi kegiatan pemotretan dengan tema-tema yang absurd.