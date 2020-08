VIDEO Indra Priawan Janji Izinkan Nikita Willy Bekerja Setelah Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube Nikita Willy berbicara soal kehidupan kedepannya setelah menikah dengan Indra Priawan.

Bahkan Nikita Willy sudah membicarakan terkait karirnya di dunia hiburan meski besuk menjadi seorang istri dari Indra Priawan.

Rupanya Indra Priawan tidak pernah melarangnya untuk tetap bekerja setelah mereka menikah nanti.

Namun Indra hanya meminta Nikita untuk memberikan waktu untuk keluarga setiap akhir pekan.

Hal itu dikatakan Nikita saat menjadi bintang tamu dalam Kaka Beradik Podcast di kanal YouTube MOP Channel yang dipandu Jordi Onsu.

"Nanti pun setelah menikah kita udah obrolin kalau aku masih mau kerja di I'm okay with that, asal hari Minggu kamu punya waktu untuk keluarga," kata Nikita Willy seperti dikutip Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Tonton videonya di bawah ini.

"Itu yang nanti akan berubah kayak hari Minggu biasanya gue syuting, gue kan punya waktu sama keluarga," sambungnya.

Sejak awal berpacaran, Nikita dan Indra sepakat untuk membebaskan pasangan tetap berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

"Dari awal sama Indra pun relationship kayak kita partner jadi you can be yourself, I can be myself," ucap bintang film Rasuk 2 itu.