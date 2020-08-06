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Chord Gitar

Chord Titip Rindu Buat Ayah Milik Ebiet G Ade, 'Ayah, Dalam Hening Sepi Ku Rindu'

Berikut ini chord gitar atau kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, Simak juga lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

zoom-inlihat foto Chord Titip Rindu Buat Ayah Milik Ebiet G Ade, 'Ayah, Dalam Hening Sepi Ku Rindu'
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi - Chord Titip Rindu Buat Ayah Milik Ebiet G Ade, 'Ayah, Dalam Hening Sepi Ku Rindu'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Ebiet G Ade, simak, chord gitar atau kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah.

Termasuk, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

Berikut, chord Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.

C                                               F                         C

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

G                                          F                          C

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

G                                                      Dm

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

G              C             F

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chord Titip Rindu Buat Ayah
lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah
Ebiet G Ade
chord gitar
kunci gitar
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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