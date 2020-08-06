Chord Gitar
Chord Titip Rindu Buat Ayah Milik Ebiet G Ade, 'Ayah, Dalam Hening Sepi Ku Rindu'
Berikut ini chord gitar atau kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G Ade, Simak juga lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi - Chord Titip Rindu Buat Ayah Milik Ebiet G Ade, 'Ayah, Dalam Hening Sepi Ku Rindu'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Ebiet G Ade, simak, chord gitar atau kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah.
Termasuk, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.
Berikut, chord Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.
C F C
Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa
G F C
Benturan dan hempasan terpahat di keningmu
G Dm
Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras
G C F
Berita Terkait :#Chord Gitar
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung