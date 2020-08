Biodata Kim Soo Hyun, si tampan pemeran drama Korea Psycho But It’s Okay.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Soo Hyun dalam drama Korea Psycho But It’s Okay, simak biodata Kim Soo Hyun pemeran drama Korea Psycho But It’s Okay dan perjalanan karier Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun adalah seorang aktor papan atas di Korea Selatan.

Kim Soo Hyun lahir di Seoul pada tanggal 16 Februari 1988.

Selain menekuni dunia akting, Kim Soo Hyun juga eksis sebagai model dan penyanyi.

Nama Kim Soo Hyun sendiri melejit ketika ia membintangi drama 'Dream High' bersama Suzy Miss A, IU, dan 2 member 2PM.

Namun tak disangka, sebelum membintangi drama 'Dream High', Kim Soo Hyun direncanakan membintangi serial drama 'Boys Over Flower'. Namun Kim Soo Hyun gagal dan perannya digantikan oleh Lee Min Ho.

Karier Kim Soo Hyun meroket setelah membintangi drama 'Dream High'.

Perjalanan Karier Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun memulai debutnya di TV dengan muncul sebagai peran pembantu dalam sitkom 'Kimchi Cheese Smile' (2007) disusul dengan serial 'Jungle Fish' (2008) dan 'White House' (2009).

Kim Soo Hyun mulai dikenal publik saat ia membintangi serial 'Giant' (2010). Berkat serial tersebut.

