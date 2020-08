Sat Binmas Polres Way Kanan Ajak Ponpes Tangkal Paham Radikal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kasat Binmas Polres Way Kanan Iptu Burhannuddin menyambangi tokoh agama untuk bersilaturahmi di Ponpes Hidayatullah, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan.

Dalam kunjungan itu Kasat Binmas didampingi personel menggelar penyuluhan dan pembinaan kepada tokoh agama dan pimpinan Ponpes Hidayatullah Ustaz Solihun, Minggu (9/8).

Kasat Binmas Iptu Burhannuddin mendampingi Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan, Sat Binmas Polres Way Kanan selalu berperan aktif dalam membina, mengajak dan mengimbau masyarakat, tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda untuk berperan aktif mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga memberikan pembinaan dan penyuluhan tersebut guna mencegah dan menangkal paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Pihaknya berharap bila warga mengetahui hal-hal yang mencurigakan, berita hoaks yang tidak jelas sumbernya agar segera melapor ke Polsek terdekat atau Bhabinkamtibmas.

"Mudah-mudahan melalui silaturahmi ini dapat menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Way Kanan," katanya.(ang)