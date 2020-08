Drakorindo, Download Drakor Do Do Sol Sol La La Sol, Streaming Drama Korea Lee Jae Wook

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jae Wook dalam drama Korea Do Do Sol Sol La La Sol, berikut sinopsis Do Do Sol Sol La La Sol dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Do Do Sol Sol La La Sol.

Bagaimanakah sinopsis Do Do Sol Sol La La Sol?

Drama Korea terbaru Agustus yaitu Do Do Sol Sol La La Sol adalah drama Korea Selatan yang tayang pada 26 Agustus 2020.

Drama ini ditayangkan di KBS2 setiap Kamis dan Jumat.

Lee Jae Wook dan Go Ara adalah pemeran utama.

Do Do Sol Sol La La Sol adalah debut Lee Jae Wook sebagai pemeran utama.

Sebelumnya, akting Lee Jae Wook selalu mencuri perhatian seperti Search: WWW dan Extraordinary You.

Penulis naskah drama ini adalah Oh Ji-Young yang terkenal membuat drama Shopaholic Louis dan Terius Behind Me.

Sedangkan sutradaranya adalah Kim Min-Kyeong.

Sinopsis Do Do Sol Sol La La Sol menceritakan tentang Go Ra Ra (Go Ara) adalah seorang pianis yang memiliki kepribadian ceria.