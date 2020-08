VIDEO Weird Genius Gabung Label Internasional, se-Rumah dengan Halsey hingga Marshmello. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi Reza Arap umumkan Weird Genius masuk label internasional, Astralwerks.

Label tersebut menaungi musisi populer seperti Marshmello, Halsey, David Guetta, hingga SIA.

Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75.

Tak hanya mengingat kembali perjuangan para pahlawan, perayaan HUT kemerdekaan tahun ini juga terasa spesial.

Pasalnya, salah satu anak bangsa berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan.

Ya, baru-baru ini YouTuber sekaligus musisi Reza Oktovian atau Reza Arap mengumumkan kabar mengejutkan tentang Weird Genius.

Lewat akun Twitternya pada (17/8/2020), Arap menyebut Weird Genius baru saja masuk ke dalam label internasional.

Awalnya Arap menceritakan perjalanannya dengan Weird Genius selama 4 tahun terakhir.

"It's been 4 years since I made this music group, Weird Genius.