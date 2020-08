Harga Makanan di Restoran Ayu Dewi Jadi Sorotan  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter kenamaan Ayu Dewi pada awal Juli 2020 lalu memperkenalkan restoran barunya berkonsep Resto makanan China bernama TWELVE.

Restoran ini adalah bisnis kuliner yang juga dirintis oleh sang suami Ayu, Regi Datau.

Melalui postingannya, Ayu Dewi berharap restoran ini memiliki banyak pelanggan meski di tengah pandemi seperti sekarang.

"02.07.2020

Welcoming all of you to our NEW RESTAURANT..

Walaupun buka-nya di era new normal,

smoga tetep bisa memberikan kebahagiaan buat orang banyak

daan jadi sarana lapangan kerja utk yang membutuhkan..

Yuuuk , mampir ke restoran kita-kita @twelvejkt

#AyuDewiStory," tulis Ayu Dewi melalui postingannya di Instagram.

Baru dibuka, restoran tersebut sudah memiliki banyak pelanggan, khususnya bagi mereka yang tinggal di Jakarta dan tentunya kalangan artis.

Ayu Dewi nampak mengunggah sejumlah potret bersama para artis yang sudah menikmati makanan di restorannya.