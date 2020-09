VIDEO Lihat Richard Kyle Antar El Barack Sekolah, Jessica Iskandar Menangis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Jessica Iskandar menangis saat Richard Kyle mengantar El Barack pertama kali sekolah.

Diketahui, Jessica Iskandar dan El Barack memutuskan untuk pindah ke Bali.

Sehingga, El Barack pindah sekolah di Bali.

Saat hari pertama masuk sekolah, El Barack diantar langsung oleh Jessica Iskandar.

Namun, tak disangka, Richard Kyle juga ikut mengantar El Barack sekolah.

Momen itu terekam di sejumlah video yang diunggah Jessica Iskandar maupun Richard Kyle ke Stories di akun Instagram masing-masing.

"1st day at new school," tulis Richard Kyle di story Instagramnya.

"first day of summer school, proud of you," tulis Jessica Iskandar.

Setelah unggahan itu, Jessica Iskandar mengunggah video saat dirinya menangis.

Air matanya menetes deras.