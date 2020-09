Chord Gitar dan Lirik Lagu Rela Demi Cinta Thomas Arya, Harapan Hidup Bersamamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Rela Demi Cinta, yang dipopulerkan Thomas Arya.

Intro: Am..G..G..Am..E..



Am

perih rasa hati tersiksa

G

memendam rindu padamu aku merana

G

teramat sukar tuk melupakan

Am E

bayangan kasihmu cinta.. ku..



Am

sampai kapan dapat ku tahan

G

terlanjur besar cinta dan impian

G

harapan hidup bersamamu

Am

mungkinkah kan nyata..



F G Am

angin.. bisikkan padanya..

G

kasih dan sayang

Am

untuk cintanya..



Reff:

Am

walaupun.. terbentang jarak

Dm

diantara kita..

G

ku rela.. demi cinta ku setia

Am E

menerima..aa aa..



Am

biarpun.. walau hanya sekedar

Dm

lewat maya..

G

semoga.. impian cinta kita

Am E

jadi nyata..



Musik: Am..Dm..G..Am E

Am..Dm..G..Am E



Am

perih rasa hati tersiksa

G

memendam rindu padamu aku merana

G

teramat sukar tuk melupakan

Am E

bayangan kasihmu cinta.. ku..



Am

sampai kapan dapat ku tahan

G

terlanjur besar cinta dan impian

G

harapan hidup bersamamu

Am

mungkinkah kan nyata..



F G Am

angin.. bisikkan padanya..

G

kasih dan sayang

Am

untuk cintanya..



Reff:

Am

walapun.. terbentang jarak

Dm

diantara kita..

G

ku rela.. demi cinta ku setia

Am E

menerima..aa aa..



Am

biarpun.. walau hanya sekedar

Dm

lewat maya..

G

semoga.. impian cinta kita

Am E

jadi nyata..



Am

walapun.. terbentang jarak

Dm

diantara kita..

G

ku rela.. demi cinta ku setia

Am E

menerima..aa aa..



Am

biarpun.. walau hanya sekedar

Dm

lewat maya..

G

semoga.. impian cinta kita

Am

jadi nyata.. (Fadeout)

