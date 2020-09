Chord Gitar dan Lirik Lagu Sephia Sheila On 7, Malam Ini Ku Takkan Datang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Sephia, yang dipopulerkan Sheila On 7.

Intro : Am..

Am

hey sephia..

Em

malam ini ku takkan datang

Dm

mencoba berpaling sayang

Em

dari cintamu

Am

hey sephia..

Em

malam ini ku takkan pulang

Dm

tak usah kau mencari aku

Am

demi cintamu

A#

hadapilah ini..

G

kisah kita takkan abadi

Chorus :

C

selamat tidur kekasih gelapku ( oh sephia )

Am

semoga cepat kau lupakan aku ( oh sephia )

F

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

G E

untuk melupakanmu

Am

selamat tinggal kasih tak terungkap ( oh sephia )

C

semoga kau lupakan aku cepat ( oh sephia )

F

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

G C

untuk meningggalkanmu

Am

hey sephia..

Em

jangan pernah panggil namaku

Dm Am

bila kita bertemu lagi di lain hari

A#

hadapilah ini..

G

kisah kita takkan abadi

Chorus :

C

selamat tidur kekasih gelapku (sephia)

Am

semoga cepat kau lupakan aku (sephia)

F

kekasih sejatimu takkan pernah

G C G

sanggup untuk melupakanmu

C

selamat tidur kasih tak terungkap (sephia)

Am

semoga kau lupakan aku cepat (sephia)

F

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

G A

untuk meninggalkanmu

Chorus :

D

selamat tidur kekasih gelapku (Sephia)

Bm

semoga cepat kau lupakan aku (Sephia)

G

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

A D A

untuk melupakanmu

D

selamat tidur kasih tak terungkap

Bm

semoga kau lupakan aku cepat

G

kekasih sejatimu takkan pernah sanggup

A D A

untuk meninggalkanmu

Outro : D Bm G A D D Bm G A D A

D Bm G A D D Bm G A D A

