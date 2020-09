Cerita Milenial di Bandar Lampung soal Asyiknya Jadi Penyiar Radio

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Profesi penyiar radio didominasi kaum milenial.

Midi Fardyah Eka Soraya adalah salah satunya.

Gadis kelahiran Bandar Lampung, 19 Juni 2000 itu mengatakan, ada keasyikan tersendiri menjadi seorang penyiar radio.

Selain lebih update dengan kabar terkini, ia bisa mengenal dengan banyak orang penting, artis, dan musisi.

"Aku tidak menyangka ternyata menjadi penyiar seasyik ini. Padahal awalnya aku menjadi penyiar hanya karena suka dengan public speaking dan suka ngomong. Lalu aku disarankan sama ibu untuk jadi penyiar," kata Midi, Sabtu (12/9/2020).

Berawal saat Midi diterima sebagai penyiar di radio Sonora Lampung pada tahun 2018.

Setelah diterima, Midi ditraining dahulu.

Midi banyak belajar mengenai station call, cara menyampaikan materi satu kalimat satu napas, haming, baca adlibs, serta opening dan closing setiap program acara yang ada di radio.

Kemudian masalah musik/lagu juga jadi hal yang diperhatikan karena Sonora Lampung harus jadi radio yang more than just hits. Lalu yang terakhir belajar ketika ada talkshow.