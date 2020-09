PKBI Lampung Gelar Showcasing 2020 Menyuarakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung akan menggelar acara Showcasing 2020 dengan mengusung acara edutainment “Get Up Speak Out:The Journey”.

Program Manager Get Up Speak Up (GUSO) PKBI Lampung Sugesti Aprilia menjelaskan, acara dilaksanakan dalam bentuk rangkaian dengan puncak acara yakni webinar pada Sabtu 19 September 2020 di Ballroom Hotel Sheraton Bandar Lampung.

"Showcasing 2020 merupakan sebuah kegiatan puncak perayaan dari Program Get Up Speak Out (GUSO) dimana GUSO sendiri merupakan program yang bertujuan agar remaja dapat menyuarakan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksinya (HKSR)," ungkap Sugesti dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Sabtu (19/9/2020).

Melalui Program GUSO, PKBI Lampung bersama mitra terkait telah mengimplementasikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro) yang diselenggarakan di sekolah-sekolah maupun melalui forum pendidikan informal/komunitas dari tahun 2016-2020.

Showcasing 2020 mengangkat tema “Aku Berubah”.

"Tema ini dipilih sebagai bentuk terwujudnya perubahan-perubahan maupun proses-prosesnya yang telah dirasakan oleh penerima manfaat program GUSO," paparnya.

• 20 Persen Pelanggan PSK Ternyata Siswa SMA, PKBI Lampung Ungkap Sejumlah Fakta Lainnya

• Fakta-fakta Kasus Corona di Lampung: Heboh Belasan Perawat Positif Covid hingga Dana 130 Miliar

Sugesti menjelaskan, GUSO sendiri merupakan program yang sudah berjalan selama 5 tahun sejak 2016 hingga 2020.

Di penghujung tahun 2020 yang merupakan akhir dari program akan ditutup dengan acara showcasing ini.

Pada puncak acara showcasing 2020 dimulai dengan penayangan video kompilasi yang merangkum seluruh kegiatan yang sudah berlangsung selama 5 tahun, talkshow, dan hiburan hiburan lainnya.