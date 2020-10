Gojek Pastikan Layanan di Tengah Pandemi Aman dan Nyaman 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Ahmad Robi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Corporate Affairs Sumbagsel Gojek Indonesia Aji Wihardandi memastikan semua layanan GoJek di tengah pandemi Covid-19 khususnya di Bandar Lampung aman dan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Aji Wihardandi dalam acara Bisnis to Bisnis Tribunlampung TV dengan tema "Bisnis Transportasi Online di Era New Normal" edisi Senin (5/10/2020).

“Masa pandemi ini membuat semua sektor bisnis untuk berbuat kreatif termasuk GoJek. GoJek sebagai salah satu superApps di Asia Tenggara yang memberikan layanan berbasis digital kami berusaha mengatasi perubahan yang ada di masyarakat,” terang Aji Wihardandi.

“Karena salah satu upaya untuk menekan penyebaran covid-19 ini adalah meminimalisir mobilitas masyarakat, maka GoJek meningkatkan layanan dalam hal-hal yang menjadi kebutuhan tinggi di masyarakat seperti Go Food, Go Mart, Go Shop, dan Go Send sehingga masyarakat tetap produktif dengan koridor protokol kesehatan yang aman,” sambung Aji Wihardandi.

Dalam mewujudkan rasa aman bagi penikmat layanan GoJek pihaknya menerapkan pilar Jaga Kesehatan, Jaga Kebersihan, dan Jaga Keamanan (J3K).

TONTON DI SINI: Bisnis Transportasi Online di New Normal

“Kami memiliki pilar program Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (J3K), untuk mitra di Lapangan wajib melaporkan di posko J3K, kalau di Bandar Lampung tempatnya di kantor GoJek Bandar Lampung,” kata Aji Wihardandi.

“Karena itu wajib, maka jika mitra tidak melapor maka akunnya kami dimatikan karena memang kami serius dalam hal ini,” jelas Aji Wihardandi.

“Nantinya saat melapor dalam seminggu sekali akan dicek mulai dari suhu tubuh driver, mengambil peralatan kesehatan (masker, hand sanitizer), melakukan desinfeksi kendaraan, setelah melakukan pengecekan J3K akan muncul keterangan driver tersebut sudah melalui desinfeksi di aplikasi GoJek nya,” papar Aji Wihardandi.