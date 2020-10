VIDEO Cabuli Cucu Sendiri, Kakek di Bandar Lampung Divonis 6 Tahun Bui. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terbukti cabuli cucu sendiri, seorang kakek divonis hukuman penjara selama enam tahun.

Kakek ini diketahui berinisial KS (56) warga Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung.

Dalam persidangan teleconfrance di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (12/10/2020), Majelis Hakim Ketua Raden Ayu Rizkiyati menyatakan KS terbukti bersalah melakukan tindak pencabulan.

Kata Raden Ayu, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama enam tahun," seru Raden, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Rumah Indekos Jadi Tempat Remaja Asal Pesawaran Cabuli Gadis 14 Tahun

Baca juga: Artis Ayu Ting Ting Akan Sebar Undangan Nikah dengan Adit Pradana Jayusman, Respons Ivan Gunawan

Baca juga: Alasan Artis Aurel Hermansyah Pantas Masuk 10 Wanita Asia Terseksi 2020

Lanjut Raden, selain dihukum penjara terdakwa KS juga dikenai hukuman denda sebesar Rp 500 juta.

Saksikan video berita selengkapnya disini:

"Dengan ketentuan tidak dibayar digantikan dengan tiga bulan kurungan," tandas Raden.

Aksi Bejat Kakek Cabuli Cucu di Bandar Lampung Dilakukan di Rumah Korban

Aksi bejat kakek di Bandar Lampung cabuli cucu dilakukan di rumah korban.