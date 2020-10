Chord Gitar dan Lirik Lagu Itu Saja Glenn Fredly Feat Mutia Ayu, Salahkah Bila Terus Berulang Kamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Glenn Fredly dan sang istri, Mutia Ayu, sempat bekerjasama untuk sebuah single romantis berjudul Itu Saja, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Itu Saja yang dipopulerkan Glenn Fredly feat Mutia Ayu.

Chord Gitar Itu Saja

[Intro] C F -G

C F -G

C G Am G

Salahkah bila terus berulang

F Em Dm G

kamu di ingatan ku

C G Am G

ku coba untuk biasa saja

F Em

namun tak mampu

Dm G -G#

tuk melawan resah

Am G

caramu menatapku

D

caramu memelukku

Dm G

sungguh tak bi....asa, tak bia...sa.

[Reff]

C G Am

Anganku membawa diriku

G F Em Dm G

melintasi waktu kangen kamu

C G Am

terlalu menumpuk hasratku

Gm C F Em Dm

namun bisa apa kangen kamu

G C

itu saja

[Intro] C F G#-G

C G Am G

Ku coba untuk biasa saja

F Em

namun tak mampu

Dm G -G#

tuk melawan resah

Am G

Caramu menatapku

D

caramu memelukku,

Dm

sungguh tak bia...sa

G

tak bia...sa