Chord Gitar dan Lirik Lagu Jam Rawan Nino Feat Marion Jola, Bila Engkau Coba Jadi Diriku Sehari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Jam Rawan adalah single hasil kolaborasi Nino bersama Marion Jola, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jam Rawan yang dipopulerkan Nino feat Marion Jola.

Chord Gitar Jam Rawan

[Intro]

G Dm C Cm G

Am

kasih jangan buatku berharap

D G

pada cinta yang tak pasti

E Am

bila kau belum bisa berjanji

D G E

bahwa kita 'kan bersama

Am

kasih jangan lagi kau hantui

D G

malam-malamku yang tenang

E Am

satu sapa darimu 'kan buat

D G G7

hati ini berantakan

[Chorus]

C D -C Bm

bila engkau coba jadi diriku sehari

Em Am

nanti juga kau pun mengerti

D

rasanya lelah dipaksa hati

Dm G

harus ingat dirimu lagi, oh

C D

belum sembuh luka di hati

Bm Em

kau sakiti aku lagi

Am D

bila engkau terus muncul

G D G

di jam yang rawan

Am

kasih sialnya kau memahami

D G

sulit hatiku melawan ho

E Am

satu sapa darimu 'kan buat

D G G7

hati ini berantakan

[Chorus]

C D - C Bm

bila engkau coba jadi diriku sehari

Em Am

nanti juga kau pun mengerti

D

rasanya lelah dipaksa hati

Dm G

harus ingat dirimu lagi, oh

C D

belum sembuh luka di hati

Bm Em

kau sakiti aku lagi

Am D

bila engkau terus muncul

D#

di jam yang rawan

[Int ]

D# G# Dm G

D# G# D

C D

belum sembuh luka di hati

Bm Em

kau sakiti aku lagi

Am

hmm engkau terus

D E

muncul di jam rawan

[Chorus] [Overtone]

D E -D C#m

ho coba jadi diriku sehari

F#m Bm

nanti juga kau pun mengerti

E

rasanya lelah dipaksa hati

Em A

harus ingat dirimu lagi, oh

D E

belum sembuh luka di hati

C#m F#m

kau sakiti aku lagi

Bm

bila engkau terus muncul

-C#m Dm E

ho bila engkau terus muncul

Bm C#m D E

berhentilah engkau muncul

A Em D Dm A

di jam yang rawan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Anak Konco Dewe Nella Kharisma, Kepiye Carane Iso Dolan Neng Omahe

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Yang Salah Elmatu, Sejak Pertama Kita Menjalin Kisah Cinta

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hati Hati Cinta Citra Scholastika, Ku Dengar Kembali Suaranya

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)