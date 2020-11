Artis Audi Marissa Umumkan Hamil Anak Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Audi Marissa kabarkan dirinya hamil anak pertama dengan Anthony Xie.

Ia pun banjir ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan selebritas.

Pasangan muda Audi Marissa dan Anthony Xie kini sedang diliputi kebahagiaan.

Pasangan yang baru menikah pada 12 September 2020 silam itu akan dikarunia buah hati.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Audi Marissa melalui unggahan Instagram miliknya, Selasa (03/11/2020).

Audi dan Anthony memamerkan testpack dengan garis dua yang menandakan dirinya positif hamil anak pertama.

"The most beautiful gift

We feel blessed to have a baby, please pray for us..

Pray for our baby who can grow healthy until come to the world.