BPTD Wilayah VI Bengkulu-Lampung Ingatkan Pengusaha Angkutan, Tidak Bawa Barang Melebihi Muatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu- Lampung mengingatkan pengusaha melakukan normalisasi angkutannya.

Menurut Kepala BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Sigit Mintarso kendaraan ekspedisi harus memperhatikan Over Dimension Overload (ODOL) .

Karena kendaraan yang over dimension berpotensi over loading. Namun belum tentu juga bahwa kendaraan yang dimensinya benar tidak over loading

Untuk itu kata Sigit perlu peran semua pihak termasuk media dan masyrakat untuk mengingatkan perusahaan jasa transportasi ekspedisi memperhatikan angkutanya agar tidak mengakut melebihi muatan.

"Saya meminta kepada pelaku usaha transportasi harus sadar dan mandiri menormalisasi kendaraan mereka," kata Sigit dalam FGD bertema Peran Media dan Humas dalam aktivitas komunikasi di Hotel Praba, Senin (9/11/2020).

Berdasarkan data yang diinput kata dia, terdapat 3 kendaraan bus yang ditertibkan dengan memotong kendaraan bak terbuka. karena menyalahi aturan.

"Kita tak segan-segan menertibkan kendaraan yang melanggar, dengan cara dipotong baknya. Tahun lalu ada 5 unit yang ditertibkan," ujar Sigit.

Pada kesempatan tersebut dirinya meminta kerjasamanya untuk bisa menginformasikan apa yang telah dilakukan BPTD Wilayah VI.