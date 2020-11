Artis Gisel Curhat Sedih, 'Sebenarnya Berat Banget' 

KOMPAS.com/Revi C Rantung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Gisel saat ini menjadi perbincangan lantaran munculnya video syur yang mirip dengannya.

Atas kejadian tersebut, Gisella Anastasia merasa terbebani karena Gempita ikut tersorot karena kesalahannya.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, netizen berempati dengan putrinya, Gempita Nora Marten, yang ikut jadi sorotan.

Apalagi, Gempita juga menjadi pusat perhatian netizen setelah keputusan Gisel dan Gading untuk bercerai.

Saat mengobrol bersama Denada, Gisel mengakui ia merasa terbebani karena hal tersebut.

"Ada (beban), ada banget. Selain anaknya memang disukai semua orang, kemarin kehidupanku enggak smooth, kan," ujar Gisella Anastasia dikutip dari kanal YouTube Denada Official, Sabtu (13/11/2020).

Gisel mengatakan, di mata kebanyakan orang ia memiliki cacat yang begitu besar.

Akan tetapi, pandangan tersebut berbeda ketika mereka melihat putrinya.

"Maksudnya kalau bisa dibilang di mata semua orang, ada cacat yang begitu besar. Jadi lucu banget ngimbanginnya," ujarnya.

"Sementara anaknya dicintai semua orang, ibunya dibetein sama hampir kebanyakan orang-orang, apalagi ibu-ibu gitu ya," kata Gisel lagi.

Pemeran film Cek Toko Sebelah itu bahkan pernah mendapat penghakiman dari orang-orang.

Gisel mengatakan, kebanyakan orang menilai bahwa dia bukanlah ibu yang baik untuk putrinya.

"Kayak enggak banget loh, di sini kayak ditunjuk 'you're not so good example', gitu gitu lah banyak penghakiman dari mana-mana. Jadi sebenernya berat banget," ujar Gisel.

