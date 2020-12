Dokumentasi Polisi

Gelar FGD yang dilaksanakan Polres Way Kanan dalam rangka mewujudkan Pilkada Way Kanan 2020 damai dan sejuk. Polres Way Kanan Gelar FGD Demi Wujudkan Pilkada Way Kanan Kondusif dan Bebas Covid-19. (Dokumentasi Polisi)