142 Personel Gabungan dari TNI/Polri Amankan Debat Pubik Pilkada Way Kanan 2020

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 142 personel dari Polres Way Kanan dan Kodim 0427 Way Kanan melaksanakan pengamanan debat publik paslon (pasangan calon) Pilkada Way Kanan 2020, di GSG Pemkab Way Kanan, Kamis (5/11/2020).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, yang ikut terjun langsung mengamankan acara tersebut, mengatakan, ada sekitar 142 personel yang diturunkan untuk mengamankan acara yang diselenggarakan oleh KPU Way Kanan.

Ratusan personel tersebut bertugas melakukan sterilisasi sebelum acara dimulai.

Ada juga yang di tempatkan mulai dari melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalan hingga melakukan pengamanan di lokasi, untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan debat publik.

"Selain itu, dalam pelaksananaan pengamanan, seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi (satgas) Mantap Praja Krakatau 2020, tidak hanya terkait keamanan saja, namun yang terpenting bagaimana penerapan protokol kesehatan juga diutamakan dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ungkap Binsar Manurung, Kamis (5/11/2020).

Kapolres menegaskan, polisi juga melakukan pemeriksaan secara ketat kepada siapa saja yang masuk ke ruangan debat publik.

"Selain harus memiliki ID Card yang diberikan oleh KPU Way Kanan, mereka juga wajib memakai masker dan melakukan pengecekan suhu tubuh," ujar Binsar Manurung.

"Kepolisian berupaya maksimal agar penyelenggaraan debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib," ujar Binsar Manurung.

