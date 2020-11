Chord Gitar Lagu Melukis Senja Budi Doremi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Budi Doremi merilis lagu berjudul Melukis Senja, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Melukis Senja dipopulerkan Budi Doremi.

[Intro] C

C

Aku mengerti.. perjalanan hidup

F

yang kini kau lalui

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

C

aku disini.. walau letih

F

coba lagi jangan berhenti

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G Am C F

hingga kau bahagia..aa.. haa..ha..

Am C F G

ha..aa.. haa..ha..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu di sana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G Am

hingga kau bahagia..

G F Em Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)