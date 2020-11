Chord Gitar Lagu Pupus Dewa 19, Lirik Lagu Pupus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pupus dinyanyikan Dewa 19.

Berikut, chord gitar Dewa 19 berjudul Pupus.

[intro] C G/B Am F Em Dm

C G/B Am

aku tak mengerti apa yang kurasa

F Em Dm

rindu yang tak pernah begitu hebatnya

F G C F

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

F G Dm

meski kau takkan pernah tahu

C G/B Am

aku persembahkan hidupku untukmu

F Em Dm

telah ku relakan hatiku padamu

F G C F

namun kau masih bisu diam seribu bahasa

F G Dm

dan hati kecilku bicara

[chorus]

C G/B F

baru ku sadari

Em D G

cintaku bertepuk sebelah tangan

C G/B Am G F Fm

kau buat remuk seluruh hatiku

C G/B Am

semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku

F Em Dm

semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kaupun mau

F G C F

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

F G Dm

meski kau takkan pernah tahu

[chorus]

C G/B Am

baru ku sadari

G D/G G

cintaku bertepuk sebelah tangan

C G/B Am G F Fm

kau buat remuk seluruh hatiku