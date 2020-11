Chord Gitar dan Lirik Lagu Pandangan Pertama Dul Jaelani, Berlagu Tentang Rindu Waktu Itu Ku Bertemu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Dul Jaelani, baru saja mengeluarkan single baru berjudul Pandangan Pertama, yuk simak lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pandangan Pertama dinyanyikan Dul Jaelani.

Chord Gitar Pandangan Pertama

[Intro]

C Em Am Em

Dm G C Am Dm Fm

C Em Am Em

Berlagu tentang rindu...

Dm G C Am

waktu itu... ku bertemu...

Dm Fm C

pujaan hatiku...

-G C Em Am Em

Seminggu... t’lah berlalu...

Dm G C Am

masih aku lamunkanmu...

Dm Fm C

mengharapkan kamu...

[Chorus]

C G

Pandangan pertama membuatku gila

Am Fm

aku jatuh cinta kepada dirinya

C G

bagaimana lupa kau bawa bahagia

Am Fm

madu bagi jiwa ku meng ingin kan nya

[Interlude]

C Em Am Em

Dm G C Am Dm Fm

C Em Am Em

Sekilas menyampaikan

Dm G C

pada telinga jiwa

Am Dm Fm C

tentang risalah... hari...

[Chorus]

C G

Pandangan pertama membuatku gila

Am Fm

aku jatuh cinta kepada dirinya

C G

bagaimana lupa kau bawa bahagia

Am Fm

madu bagi jiwa ku meng ingin kannya

C Dm

Ku tak tahu... ku tak tahu...

F Fm

ku tak tahu... ku tak tahu...

C Dm

Ku tak tahu... ku tak tahu...

F Fm C

ku tak tahu...

[Chorus]

C G

Pandangan pertama membuatku gila

Am Fm

aku jatuh cinta kepada dirinya

C G

bagaimana lupa kau bawa bahagia

Am Fm C

madu bagi jiwa ku menginginkannya

[Outro]

Em Am Em

Dm G C Am Dm Fm

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)