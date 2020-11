Foto Raisa dan Hamish Daud Dianggap Lucu, Ekspresi Raisa Jadi Sorotan Saat Hamish Julurkan Lidah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Foto Hamish Daud dan Raisa Andriana dianggap lucu oleh sejumlah kerabat dan warganet.

Adapun, foto Hamish Daud dan Raisa Andriana diunggah Hamish di akun Instagram.

Potret itu memperlihatkan ekspresi keduanya.

Hamish yang sengaja menjulurkan lidahnya.

Dan, Raisa yang berekspresi seakan bertanya-tanya sambil melihat sang suami.

Hamish mengunggah foto itu sembari menuliskan ucapan terima kasih untuk Raisa.

Ia juga menuliskan kata-kata cinta untuk sang istri.

"Love you bub. Thanks for putting up with me," tulis Hamish pada keterangan foto di Instagram.

Rupanya, foto ini menuai beragam reaksi dari teman-teman Hamish serta warganet.