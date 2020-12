Kalina Ocktaranny Merasa Bahagia Setelah Pacaran dengan Vicky Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Kalina Ocktaranny merasakan hal yang berbeda ketika menjalani hubungan dengan pembawa acara Vicky Prasetyo.

Dalam kanal YouTube Dapur Bincang Online, Kalina Ocktaranny mengaku bisa lebih leluasa dan menjadi diri sendiri seutuhnya saat bersama dengan Vicky Prasetyo.

"Tetapi kalau sekarang ini aku benar-benar kayak plong banget. So far aku merasa bisa jadi diri sendiri banget tanpa ada kaku dan benar-benar aku menikmati banget sih," ungkap Kalina Ocktaranny seperti dikutip Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Kebahagiaan mantan istri Deddy Corbuzier itu bersama Vicky Prasetyo sempat dibagikan di akun Instagram miliknya.

Kalina Ocktaranny berujar, unggahan yang dibagikan itu menggambarkan kebahagiaan dirinya sendiri dan bukanlah rekayasa.

"To be honest, aku enggak tahu apa yang aku rasakan bersama seorang Vicky Prasetyo, apakah itu cinta, apakah itu baru sayang," ucap Kalina Ocktaranny.

"Tetapi yang aku rasakan I am happy when aku dekat sama dia, (ketika) aku ada di around him, aku merasa I feel complete," ucap Kalina melanjutkan.

Terlepas dari itu, Kalina Ocktaranny tidak memikirkan anggapan masyarakat luas yang menyebut hubungan asmaranya dengan Vicky adalah rekayasa.

Sebelumnya, Kalina juga membantah hubungannya dengan Vicky Prasetyo hanyalah settingan atau pansos (panjat sosial).