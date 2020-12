Pelajar SMA di Bandar Lampung Dihukum 18 Bulan karena Cabuli Gadis di Bawah Umur

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terbukti melakukan pencabulan gadis di bawah umur, pelajar SMA diganjar hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Pelajar tersebut diketahui berinisial ADS (16), warga Bumi Waras, Bandar Lampung.

Pada persidangan tertutup yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (1/12/2020), ADS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

"Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar," ujar Ketua Majelis Hakim Tunggal Raden Ayu Rizkiyati.

Selain diganjar hukuman penjara, ADS juga diganjar hukuman pelatihan kerja selama 3 bulan.

Vonis tersebut sama halnya seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Venny Prihandini yakni hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Dalam dakwaannya, Venny menyampaikan, perbuatan terdakwa bermula pada Rabu, 23 September 2020, saat terdakwa mengajak saksi korban EAP (14) bermain di rumahnya.

Terdakwa menggandeng tangan korban menuju rumahnya yang tak jauh dari kediaman korban.

"Setiba di rumah, terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju kamar," ujar Venny Prihandini.

Lanjut JPU, terdakwa memaksa EAP melakukan hubungan layaknya suami istri.

Perbuatan sama juga dilakukan pada Kamis 1 Oktober 2020 dan mengancam EAP agar tidak menceritakan kejadian yang dialami korban.

(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)