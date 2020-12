Chord Gitar Lagu Kaka Main Salah Andy Lo Wi Feat Silet Open Up, Ko Bikin Apa Lai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Kaka Main Salah merupakan satu di antara lagu hits Indonesia bagian Timur milik Andy Lo Wi feat Silet Open Up.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kaka Main Salah dinyanyikan Andy Lo Wi feat Silet Open Up.

Chord Lagu Kaka Main Salah

Intro : G C D G

D Em C D G



Reff :

G

Ko bikin apa lai

C

Mo bagai mana lai

D

Nona pu belis me

G

Kaka stengah mati



D Em

Kaka su jaga nona

C

Dari dulu dulu e...

D

Terpaksa kaka mundur

G

Jauh jauh e...



Int : G C D G

D Em C D G



G

Nona pung belis mahal

C

Kaka main salah

D

Kaka main kaka main



G



Kaka main salah

Em C

Papa main suruh kaka mundu sa

D G

Nona cari yang lain smoga bahagia



Int : G C D G Em C D G (2x)



Rap :



G

Yeah, Cinta sopan jalan

C

Sa hanya tunduk dan diam

D

Mo anggup tidak bisa

G

Jadi sa paksa pendam



Em

Sa jaga baek baek

C

Sampe siang tembus malam

D

Sa lepas ko pu cinta

G

Tusuk masuk dalam dalama



G C

Ko salah main bukan cinta sa bermaen

D G

Sa salah pain papa minta sambungkan line

Em C

Sa rasa lain habis kaget bukan main

D G

Sa bilang lain tapi hasil akhir lain



G C

Nona jangan marah janji sa su ingkar

D G

Karna percuma saja cinta harus bubar

Em C

Sa gayung gayung tapi ombak besar

D G

Aduh sayang biar sa tergampar



Reff :



G

Ko bikin apa lai

C

Mo bagai mana lai

D

Nona pu belis me



G

Kaka stengah mati



D Em

Kaka su jaga nona

C

Dari dulu dulu e...

D

Terpaksa kaka mundur

G

Jauh jauh e...



G

Nona pung belis mahal

C

Kaka main salah

D

Kaka main kaka main



G

Kaka main salah

Em C

Papa main suruh kaka mundu sa

D G

Nona cari yang lain smoga bahagia



Melodi : G C D G Em C D G (2x)



Rap :



G C

Sa jujur salah minta maaf mundur saja

D G

Sa biar kalah meski harus korban cinta

Em C

Sa paksa jalan tapi hasil akhir mengalah



D G

Sa su usaha jungkir balik tapi mentok di biaya



G C

Sayang ini susah sa harus geleng geleng kepala

D G

Ko paksa tidak bisa lawan ortu takut dosa

Em C

Modal cuma cinta belum bisa ko bahagia

D G

Mental sa su kuat tapi bapak bilang tidak



G C

Jujur sa menyesal tapi apa mau dibuat

D G

Mundur lebih baik dari pada terus bungah

Em C D

Ko iklhas ko cari lain Biar ko hidup lebih baik



Reff :



G

Ko bikin apa lai

C

Mo bagai mana lai

D

Nona pu belis me

G

Kaka stengah mati



D Em

Kaka su jaga nona

C

Dari dulu dulu e...

D

Terpaksa kaka mundur

G

Jauh jauh e...



G

Nona pung belis mahal

C

Kaka main salah

D

Kaka main kaka main

G

Kaka main salah

Em C

Papa main suruh kaka mundu sa

D G

Nona cari yang lain smoga bahagia (*)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)