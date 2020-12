Babinsa Imbau Warga Negeri Agung Way Kanan Terapkan Prokes

PENYEMPROTAN - Babinsa Koramil 427-03/BLU Sub Negeri Agung melakukan penyemprotan di rumah warga Dusun 3 Pulau Negara Kampung Pulau Batu, Negeri agung, Way Kanan, Kamis (3/12).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Babinsa Koramil 427-03/BLU Sub Negeri Agung Way Kanan menggelar kegiatan dan imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kampung Pulau batu, Negeri Agung, Way Kanan.

Kopda Totok mengatakan, imbauan kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan dilakukan Babinsa Kampung Pulau Batu Kopda Totok Wijarniko lewat komsos bersama anggota polpos Negeri Agung Bripka Frans.

Upaya ini merupakan bagian dari tugas babinsa di kampung binaannya bersama Bhabinkamtibmas Polsek Negeri Agung.

Dalam kegiatan tersebut pihaknya senantiasa mengampanyekan praktik 3 M kepada masyarakat. "Yakni mencuci tangan dan pemakaian masker yang benar, serta menjaga jarak atau tidak berkerumun," katanya, Kamis (3/12). Pihaknya juga melakukan penyemprotan di rumah warga Dusun 3 Pulau Negara Kampung Pulau Batu, Negeri agung, Way Kanan.

Imbauan menerapkan protokol kesehatan tersebut bertujuan mengajak warga untuk ikut serta menekan penyebaran Covid-19.(ang)