Chord Gitar Lagu Penantian Bodoh Dissa, Lirik Lagu Penantian Bodoh 

chord gitar Penantian Bodoh dinyanyikan Dissa.

lirik lagu Penantian Bodoh dalam kunci gitar atau chord Dissa.

C A Dm G

inilah diriku yang akan selalu

A Dm G

bernafas untukmu selama-lamanya

C A Dm G

inilah hatiku yang kini begitu

A Dm G

mencintai kamu menyayangi kamu

Am

meskipun

F G

semua tak pernah sama

Em Am

apa yang aku rasa

Dm G

dengan yang kamu rasa

C F

jujur aku tak pernah peduli

G C

meski aku tak akan bisa

G/B Am

memilikimu

Dm G

semua ini apa adanya

C F

sungguh aku tak 'kan berhenti

G C

meski orang katakan ini

G/B Am

penantian bodoh

Dm G

semua ini tumbuh adanya

C A Dm G

inilah jantungku yang akan selalu

A Dm G

berdetak untukmu seumur hidupku

C A Dm G

inilah darahku yang kini terlanjur

A Dm G

mengalir untukmu dan hanya untukmu

Am

meskipun

F G

semua tak pernah sama

Em Am

apa yang aku rasa

Dm G

dengan yang kamu rasa

C F

jujur aku tak pernah peduli

G C

meski aku tak akan bisa

G/B Am

memilikimu

Dm G

semua ini apa adanya

C F

sungguh aku tak 'kan berhenti

G C

meski orang katakan ini

G/B Am

penantian bodoh

Dm G

semua ini tumbuh adanya

Em A

ku hanya ingin engkau tahu

Dm G

kumencintaimu uwoo

C F G C G/B Am Dm G

Em A Dm G

C F

jujur aku tak pernah peduli

G C

meski aku tak akan bisa

G/B Am

memilikimu

Dm G

semua ini apa adanya

C F

sungguh aku tak 'kan berhenti

G C

meski orang katakan ini

G/B Am

penantian bodoh

Dm G

semua ini tumbuh adanya

C F

jujur aku tak pernah peduli

G C

meski aku tak akan bisa

G/B Am

memilikimu

Dm G

semua ini apa adanya

C F

sungguh aku tak 'kan berhenti

G C

meski orang katakan ini

G/B Am

penantian bodoh

Dm G

semua ini tumbuh adanya

Em A

ku hanya ingin engkau tahu

Dm G

kumencintaimu uu

Itulah, chord gitar Penantian Bodoh dinyanyikan Dissa, serta lirik lagu Penantian Bodoh dalam kunci gitar atau chord Dissa. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)