Pernah Tak Percaya Pernikahan, Musisi Reza Arap Bakal Nikahi Wendy Walters. Intip Foto Prawednya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Dalam waktu dekat sepertinya Reza Oktovian (33) yang dikenal dengan nama Reza Arap, akan segera melepas masa lajangnya.

Pria yang dulu dikenal sebagai YouTuber dan kini dikenal sebagai anggota Weird Genius ini, membagikan pas foto dirinya dan sang kekasih, Wendy Walters.

Berlatar belakang warna merah, pas foto pasangan ini diduga kuat untuk dokumen jelang menikah.

Baca juga: dr Tirta Diminta Reza Arap untuk Minta Maaf

Dalam caption fotonya, Reza menuliskan soal pernikahan.

"If you're wrong and you shut up, you're wise.

(jika kamu salah dan kamu diam, kamu bijak)

If you're right and you shut up, you're married.

(jika kamu benar dan kamu diam, berarti kamu sudah menikah)," tulis Reza.

Belum diketahui kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan.

Reza sempat mengungkap bahwa rencana pernikahannya akan digelar November 2020.