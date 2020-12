Kapolres Way Kanan Beri Penghargaan 11 Personel Berprestasi

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung beri penghargaan kepada 11 anggota Polri berprestasi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Kapolres Way Kanan memberikan piagam penghargaan kepada 11 personel dari satuan fungsi dan Polsek Jajaran Polres Way Kanan yang berprestasi, di lapangan Apel Parama Satwika Polres Way Kanan, Jumat (4/12/2020).

Peserta apel pemberiaan penghargaan terdiri dari Pejabat Utama, Perwira Staf, anggota Brigadir dan Aparatur Sipil Negara Polres Way Kanan.

Dalam amanatnya Kapolres menyampaikan ucapan selamat kepada sebelas personl yang telah mendapatkan penghargaan, penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas disetiap fungsinya masing-masing serta atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap institusi Polri.

Anggota yang mendapatkan penghargaan adalah Kanitregident Satlantas Polres Way Kanan IPTU Made Erdiana Putra, atas prestasinya sebagai salah satu Anggota POLRI Kategori Baik (tanpa kesalahan) dalam pengoperasian Smart SIM saat dilakukan audit/pemeriksaan oleh Korlantas Polri.

Selanjutnya, Jabatan Banit Satreskrim Polres Way Kanan Bripka Bahtera Sembiring, Bripka Noveri Kurniawan, Briptu Pu’ad Tri Harto, Briptu M. Destra kharisma Putra dan Ps Kanitreskrim Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan Bripka Rudolf Feriyanto Tarigan atas prestasinya telah berhasil ungkap kasus menonjol dengan melakukan upaya paksa terhadap tersangka Piantori di Kampung Rambutan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana berupa curat dan curas lebih dari dua TKP (tempat kerjadian perkara).

Masih di tempat sama Kapolres memberikan penghargaan kepada empat Banit Satreskrim Polres Way Kanan Bripka Margono, Bripka Ronal Sit Savet Sila, Brigadir Sarjana dan Bripda Arya Arista atas prestasinya telah berhasil ungkap kasus menonjol dengan melakukan upaya paksa terhadap tersangka Ali Martin di wilayah hukum Sumatera Selatan yang telah melakukan tindak pidana berupa curas.

Dan juga diberikan kepada Banum ASN Polsek Baradatu Polres Way Kanan Juru Tingkat I Setiasih atas prestasinya memiliki integritas moral dan ketauladanan serta berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di bidang pembinaan atau administrasi.

Pemberiaan penghargaan merupakan bagian dari reward and punishment, sehingga apapun bentuk piagam penghargaan yang diberikan oleh pimpinan itu harus memiliki tanggung jawab moral yang berat dan prestasi yang diperoleh harus dipertahankan dengan baik.

Tidak lupa juga Kapolres mengingatkan perserta apel untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Covid 19

"Diakhir tahun 2020 ini saya mengajak kita semua meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa," katanya.

Kapolres berharap anggota bisa meningkatkan prestasinya, jaga kepercayaan pimpinan agar tetap solid dan sesuai dengan perintah bapak Kapolri Polri harus netral tidak memihak kekanan ataupun kekiri jelang pelaksanaan Pilkada 2020 agar semakin kondusif. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)