Chord Gitar Lagu Intro Shawn Mendes, Lirik Lagu Intro

[Intro]

D G

[Verse]

D

You have a million different faces

D G

But they'll never understand

Gm D

Unless you let them in

D

You've been a million different places

D G

So give yourself the chance to

Gm

Get lost in wonderland

[Outro]

D G Gm

