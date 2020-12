Harga Cabai Rawit di Tanggamus Turun Rp 5 Ribu, Sayuran Cenderung Turun Harga

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai rawit di Pasar Talang Padang Tanggamus mengalami penurunan harga sebesar Rp 5 ribu per kilogram.

Tak hanya cabai rawit, sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Talang Padang, cenderung mengalami penurunan harga memasuki kedua Desember 2020.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Talang Padang Panut, mengatakan, penurunan harga sayuran sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Menurut Panut, hal itu disebabkan karena stok barang lebih banyak dibanding sebelumnya.

"Sayuran dari sini-sini (Tanggamus) saja, memang sekarang agak banyak barangnya, malah dari luar (Tanggamus) yang sedikit," ujar Panut, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Jelang Idul Adha Harga Cabai Rawit di Tanggamus Tembus Rp 80 Ribu/Kg

Baca juga: Kenalan di Facebook lalu Pacaran, Nelayan di Limau Tanggamus Rudapaksa Siswi SMP 4 Kali

Baca juga: Chord Gitar Lagu Masterpiece Jessie J, Lirik Lagu Masterpiece

Panut menjelaskan, harga cabai rawit kini Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kilogram.

Kemudian, harga bawang merah jadi Rp 25.000 dari Rp 35.000 per kilogarm, tomat Rp 6.000 dari Rp 8.000 per kilogram.

Selanjutnya, wortel Rp 6.000 dari Rp 8.000 per kilogram, kentang Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kilogram, timun Rp 3.000 dari Rp 4.000 per kilogram, dan kol Rp 6.000 dari Rp 8.000 per kilogram.

"Terus, harga terong Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, pare Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, labu Rp 3.000 dari Rp 4.000 per kg, dan juga sawi Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg," ungkap Panut.